Стала известна цена первого в мире серийного электрического Rolls-Royce — журнал За рулем

Стала известна цена первого в мире серийного электрического Rolls-Royce

Точных характеристик производитель пока намеренно не раскрывает.

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Купе Spectre — первый серийный электромобиль компании Rolls-Royce — представлен производителем. Специально для этого автомобиля придуман собственный класс «ультрароскошных электрических суперкупе», в котором конкурентов у компании в мире нет.

Мощность в 585 л. с. и 900 Нм крутящего момента позволят ускоряться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Расчетный запас хода составит до 520 км, сообщается в официальном релизе Rolls-Royce.

Стала известна цена первого в мире серийного электрического Rolls-Royce

Ожидаемая стоимость серийного электрокара составит 413 тысяч долларов.

Фото: Rolls-Royce

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