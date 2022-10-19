«Зеленые» автомобили из Уганды могут прийти на российский авторынок — журнал За рулем

«Зеленые» автомобили из Уганды могут прийти на российский авторынок

Производством африканских электрокаров занимается госкомпания Kiira Motors.

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Разработка угандийских электрокаров началась в 2007 году, а первая модель Kiira EV была представлена в 2011 году. Причем название для нее придумал президент страны Йовери Мусевени.

И вот теперь африканская компания готова выйти за пределы страны: о намерении поставлять в Россию электрические автомобили заявил посол Уганды в России Мозес Кизиге.

«Зеленые» автомобили из Уганды могут прийти на российский авторынок

«Мы производим электромобили, чтобы заботиться о природе. Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — цитирует Кизиге РИА Новости.

Фото: kiiramotors

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