«Зеленые» автомобили из Уганды могут прийти на российский авторынок

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Разработка угандийских электрокаров началась в 2007 году, а первая модель Kiira EV была представлена в 2011 году. Причем название для нее придумал президент страны Йовери Мусевени.
И вот теперь африканская компания готова выйти за пределы страны: о намерении поставлять в Россию электрические автомобили заявил посол Уганды в России Мозес Кизиге.
«Мы производим электромобили, чтобы заботиться о природе. Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — цитирует Кизиге РИА Новости.
Фото: kiiramotors