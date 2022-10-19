В этом регионе России отменили транспортный налог

В Крыму владельцев одной из категорий транспорта полностью освободили от налога.

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Собственники электромобилей в Крыму не будут выплачивать транспортный налог. Об этом решении Госсовета Крыма сообщают РИА Новости. О том, что соответствующие поправки внесены в статью 5 Закона «О транспортном налоге», пишет источник со ссылкой на сообщение крымского парламента.

Указывается причина изменений: парламентарии считают, что мера простимулирует спрос на экологичные машины. Крым, по понятным причинам, является одним из перспективных регионов в этом плане.

Но доля электромобилей тут пока невелика: в 2021 года их продажи составили всего 0,2% от общего количества. На первых местах — Приморский и Хабаровский край, а также Иркутская область: там на долю электро пришелся 1% продаж. А Крым остался между Москвой и Санкт-Петербургом, у которых 0,3% и 0,15% соответственно.

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