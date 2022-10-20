Самые продаваемые автомобили в мире: топ-10 в 2022 году

В тройке лидеров — Toyota и Tesla.

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Самым продаваемым автомобилем в мире за первые семь месяцев текущего года стала Toyota Corolla. По сравнению с этим же периодом прошлого года их продали на 12,7% меньше, 629 тысяч.

Еще один автомобиль японского концерна — Toyota RAV4 — тоже зафиксировал продажи, но уверенно занял второе место с 521 тыс. проданных экземпляров.

Рост продаж почти на 40% показал электромобиль Tesla Model 3: свой выбор на нем остановили 395 тыс. покупателей. Он замкнул тройку лидеров.

По данным Focus2move, в топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире с начала года вошли Toyota Camry, Honda CR-V, Tesla Model Y, Hyundai Tucson, Nissan Sylphy, Wuling Hongguang Mini и Toyota Yaris.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС