«Кулинарная книга» на колесах»: в столичном метро запущен необычный поезд — журнал За рулем

«Кулинарная книга» на колесах»: в столичном метро запущен необычный поезд

Проект посвящен пищевой промышленности столицы.

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Брендированный поезд «Вкусная Москва» появился на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. В вагонах можно найти 30 авторских рецептов известного шеф-повара Константина Ивлева.

«Кулинарная книга» на колесах»: в столичном метро запущен необычный поезд

Причем все ингредиенты для рецептов — исключительно от предприятий пищевой промышленности Московского региона: информацию о них также можно прочитать, коротая время в поездке.

«Кулинарная книга» на колесах»: в столичном метро запущен необычный поезд

Планируется, что поезд будет курсировать в течение полугода, сообщает РИА Новости.

Для того чтобы заполучить рецепт, нужно отсканировать QR-код и оказаться на странице проекта.

Фото: vk.com/ivlevchef

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