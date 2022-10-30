Как Нива, но маленькая: в продажу поступил электромобиль Нивушка

Серийное производство электрокара Нивушка стартовало там же, где выпускают прообраз — классическую Ниву, ныне Niva Legend, — в Тольятти.
Разработчик игрушки указывает, что дизайн выполнен Евгением Лобановым, бывшим шеф-дизайнером АВТОВАЗа, на счету которого, например, проект превращения ВАЗ-2110 в Lada Priora.
Сообщается также, что машинка подойдет детям 4–8 лет: грузоподъемность составляет 35 кг.
Двигатель развивает мощность 250 Ватт, что позволяет набирать скорость до 6 км/ч. Есть передний и задний ход, системы автоматического торможения и аварийной остановки. Фары — работают. Аккумуляторы — безопасные, свинцово-кислотные. Запас хода — от 7 до 12 км.
Машинку уже можно купить, стоимость без учета доставки составляет 33 600 рублей.
Фото: vk.com/ladanivadoc