Как Нива, но маленькая: в продажу поступил электромобиль Нивушка

Мощность - 250 Ватт, есть системы автоматического торможения и аварийной остановки. Цена - чуть более 33 тысяч рублей.

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Серийное производство электрокара Нивушка стартовало там же, где выпускают прообраз — классическую Ниву, ныне Niva Legend, — в Тольятти.

Разработчик игрушки указывает, что дизайн выполнен Евгением Лобановым, бывшим шеф-дизайнером АВТОВАЗа, на счету которого, например, проект превращения ВАЗ-2110 в Lada Priora.

Сообщается также, что машинка подойдет детям 4–8 лет: грузоподъемность составляет 35 кг.

Двигатель развивает мощность 250 Ватт, что позволяет набирать скорость до 6 км/ч. Есть передний и задний ход, системы автоматического торможения и аварийной остановки. Фары — работают. Аккумуляторы — безопасные, свинцово-кислотные. Запас хода — от 7 до 12 км.

Машинку уже можно купить, стоимость без учета доставки составляет 33 600 рублей.

Дух «взрослого» внедорожника в облике электрокара Нивушка передан вполне.

Фото: vk.com/ladanivadoc