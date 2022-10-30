Как Нива, но маленькая: в продажу поступил электромобиль Нивушка — журнал За рулем

Как Нива, но маленькая: в продажу поступил электромобиль Нивушка

Мощность - 250 Ватт, есть системы автоматического торможения и аварийной остановки. Цена - чуть более 33 тысяч рублей.

Материалы по теме
Британец за рулем Нивы в первый раз — вот его реакция (видео)

Серийное производство электрокара Нивушка стартовало там же, где выпускают прообраз — классическую Ниву, ныне Niva Legend, — в Тольятти.

Разработчик игрушки указывает, что дизайн выполнен Евгением Лобановым, бывшим шеф-дизайнером АВТОВАЗа, на счету которого, например, проект превращения ВАЗ-2110 в Lada Priora.

Сообщается также, что машинка подойдет детям 4–8 лет: грузоподъемность составляет 35 кг.

Двигатель развивает мощность 250 Ватт, что позволяет набирать скорость до 6 км/ч. Есть передний и задний ход, системы автоматического торможения и аварийной остановки. Фары — работают. Аккумуляторы — безопасные, свинцово-кислотные. Запас хода — от 7 до 12 км.

Машинку уже можно купить, стоимость без учета доставки составляет 33 600 рублей.

Как Нива, но маленькая: в продажу поступил электромобиль НивушкаДух «взрослого» внедорожника в облике электрокара Нивушка передан вполне.
Дух «взрослого» внедорожника в облике электрокара Нивушка передан вполне.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Фото: vk.com/ladanivadoc

Наше новое видео
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров164
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: