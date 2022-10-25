«Инфраструктурная непродуманность»: что не так с МКАД озвучил эксперт

Водителям следует быть предельно внимательными.

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Много полос, высокая разрешенная скорость, удобные развязки — казалось бы на МКАД продумано все. Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупреждает, что московская кольцевая автодорога опасна из-за инфраструктурной непродуманности: ей явно не хватает необходимой по длине разгонной полосы.

«Когда выруливаешь с заправки, вероятность того, что в тебя кто-то врежется, очень высокая», — объяснил автоэксперт.

Еще одной проблемой, присущей скоростным магистралям, Шапарин назвал остановки машин после аварий. Они не покидают места ДТП, дожидаясь ГИБДД, в результате чего происходят вторичные аварии.

Аварийность на МКАД также растет из-за изношенного с годами дорожного полотна, что приводит к образованию колеи, заявил эксперт «Известиям».

Фото: АГН «Москва»