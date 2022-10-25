«Инфраструктурная непродуманность»: что не так с МКАД озвучил эксперт — журнал За рулем

«Инфраструктурная непродуманность»: что не так с МКАД озвучил эксперт

Водителям следует быть предельно внимательными.

Материалы по теме
Российские машины Evolute — начались продажи

Много полос, высокая разрешенная скорость, удобные развязки — казалось бы на МКАД продумано все. Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупреждает, что московская кольцевая автодорога опасна из-за инфраструктурной непродуманности: ей явно не хватает необходимой по длине разгонной полосы.

«Когда выруливаешь с заправки, вероятность того, что в тебя кто-то врежется, очень высокая», — объяснил автоэксперт.

Еще одной проблемой, присущей скоростным магистралям, Шапарин назвал остановки машин после аварий. Они не покидают места ДТП, дожидаясь ГИБДД, в результате чего происходят вторичные аварии.

Аварийность на МКАД также растет из-за изношенного с годами дорожного полотна, что приводит к образованию колеи, заявил эксперт «Известиям».

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Фото: АГН «Москва»

Наше новое видео
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР
Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров59
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: