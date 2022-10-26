Детали для этого автомобиля печатаются на 3D-принтере.

Китайцы намерены поставить в Россию маленький электромобиль XEV YOYO. Особенность этой «малышки» даже не в его размере (меньше 2,5 м) и не в электромоторе мощностью 20 л. с. Эти ситикары печатаются на 3D-принтере.

Электрокар уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Электромобиль будет оснащен системой ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками и даже люком. На одном заряде со скоростью не более 80 км/ч он сможет проехать порядка 150 км.

Первая партия XEV YOYO придет в Россию в количестве 150 штук. Цена пока неизвестна, но в Европе электрокар продается за 14 тыс. евро, сообщает сайт «Китайские автомобили».

Фото: xev-global.com