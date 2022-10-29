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Icon of the Sea будет самым крупным круизным лайнером из когда-либо построенных. Его длина достигает 365 метров, тоннаж — 250 800 тонн. Экипаж — 2350 человек, а количество кают для пассажиров — 2805.
К их услугам будет семь бассейнов, девять джакузи, шесть водных горок, более сорока ресторанов, баров и ночных клубов, сообщает Naked Science. В январе 2024 года корабль должен отправиться в свой первый круиз по Карибскому региону.
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Фото: Royal Caribbean