Электромобили можно парковать бесплатно — журнал За рулем

Электромобили можно парковать бесплатно

Но пока только в одном регионе России.

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Владельцы электромобилей на Кубани смогут бесплатно парковать свои авто в зоне платных парковок. Согласно принятым Законодательным собранием Краснодарского края (ЗСК) поправкам, в список транспорта, который можно будет также безвозмездно оставлять на платных парковках, вошли и машины спецсвязи, сообщает пресс-служба ЗСК.

В документе поясняется, что бесплатная парковка распространяется только на те места, которые оснащены зарядными устройствами.

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что электротранспорт — «экологическая надежда» мегаполисов, поскольку традиционные двигатели слишком сильно загрязняют окружающую среду.

Фото: АГН «Москва»

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