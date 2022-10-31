«Москвич» прирастет электрокаром — журнал За рулем

«Москвич» прирастет электрокаром

Производство электромобилей собственной разработки возрождающийся автозавод намерен запустить в 2025 году.

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Автомобильный завод «Москвич» разработает с нуля электромобиль. Подробности разработки пока не разглашаются.

«Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля и за горизонтом 2024 года, в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль на собственной разработке, но только электрический», — рассказал генеральный директор автозавода Дмитрий Пронин «Москве 24».

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Он напомнил, что производство на столичном заводе стартует в ближайшее время: первые 600 машин будут выпущены до конца года. Это будет крупноузловая сборка автомобилей при участии «восточного партнера».

Фото: АГН «Москва» / Depositphotos

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