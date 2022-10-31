Skywell раскрыла даты начала продаж и цены на кроссоверы в России

Покупателям будут доступны автомобили в двух комплектациях.

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Компания Skywell в третьей декаде ноября планирует поставить в Россию первую партию кроссовера ET5. Сейчас автомобиль ждет Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Российским потребителям будут доступны две версии переднеприводных Skywell ET5: Comfort за 4,48 млн рублей и Luxury за 4,98 млн рублей. Отличие одной комплектации от другой заключается по большей части в уровне комфорта для водителя и пассажиров.

На все автомобили, проданные официальными дилерами Skywell в России, будет действовать гарантия пять лет или 150 тыс. км пробега.

В следующем году китайский производитель планирует продать в нашей стране три тысячи автомобилей, сообщает РБК.

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