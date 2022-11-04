Смотрите, какой крутой автодом! Когда в России? Сколько стоит?

WinTao — это китайский стартап, ориентированный на производство электромобилей, но первым их серийным продуктом станет инновационный кемпер.

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Впрочем, он действительно получился «близким родственником» электромобиля. На борту батарея емкостью 10–20 кВт⋅ч, питающая осветительные приборы, холодильник, кондиционер и прочие потребители. А электромотор позволяет кемперу... самостоятельно двигаться на малой скорости!

Подзаряжать батарею можно от розетки, от рекуперации электромотора или солнечных батарей на крыше, пишут «Китайские автомобили».

Пока есть только прототип, серийная версия появится к лету 2023 года. Цены — от 37 до 40 тысяч долларов, то есть от 2,3 до 2,5 млн рублей. Точно известно, что кемпер будут продавать в США, Европе и Австралии, но российский дистрибьютор у WinTao тоже уже есть, поэтому появление в РФ такого автодома исключать нельзя.

Фото: Денис Бобылев (YouTube)