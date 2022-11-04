Смотрите, какой крутой автодом! Когда в России? Сколько стоит? — журнал За рулем

Смотрите, какой крутой автодом! Когда в России? Сколько стоит?

WinTao — это китайский стартап, ориентированный на производство электромобилей, но первым их серийным продуктом станет инновационный кемпер.

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Впрочем, он действительно получился «близким родственником» электромобиля. На борту батарея емкостью 10–20 кВт⋅ч, питающая осветительные приборы, холодильник, кондиционер и прочие потребители. А электромотор позволяет кемперу... самостоятельно двигаться на малой скорости!

Подзаряжать батарею можно от розетки, от рекуперации электромотора или солнечных батарей на крыше, пишут «Китайские автомобили».

Смотрите, какой крутой автодом! Когда в России? Сколько стоит?

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Пока есть только прототип, серийная версия появится к лету 2023 года. Цены — от 37 до 40 тысяч долларов, то есть от 2,3 до 2,5 млн рублей. Точно известно, что кемпер будут продавать в США, Европе и Австралии, но российский дистрибьютор у WinTao тоже уже есть, поэтому появление в РФ такого автодома исключать нельзя.

Фото: Денис Бобылев (YouTube)

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