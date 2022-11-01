Как распознать лед на дороге: советы эксперта

Оценить состояние полотна можно сразу же по выходе из дома.

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Для водителей особую опасность представляет так называемый «черный лед», когда на дороге вроде бы и асфальт, но он покрыт тонкой ледяной корочкой. Руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев советует еще до того, как сядете за руль автомобиля, оценить состояние дорожного полотна.

Но «если вы уже тронулись с места, а после нажатия на газ есть пробуксовка и по ее факту срабатывает система стабилизации автомобиля, это важный индикатор того, что покрытие очень скользкое», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

При снижении температуры тонкая наледь появляется в первую очередь на путепроводах и мостах. Об образовании корочки льда также могут свидетельствовать приглушенные блики на дорожном полотне.