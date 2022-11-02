Эти ошибки в первый снегопад совершают почти все водители — журнал За рулем

Эти ошибки в первый снегопад совершают почти все водители

Эксперты напомнили о правилах безопасной езды.

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Несмотря на то, что автолюбители в большинстве своем уже переобулись в зимние шины, риск попасть в ДТП в первые снежные дни остается высоким.

Для того чтобы этого избежать, от водителя требуется максимальная концентрация на дороге. И соблюдение главного правила: держи дистанцию. Эксперты напоминают, что снег и гололед заметно увеличивают тормозной путь.

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Также стоит забыть о летней привычке резко тормозить, поскольку сзади может ехать автомобиль, который как раз не соблюдает дистанцию, предупреждает портал «Новые автомобили».

И забудьте о резких маневрах, перестроениях и поворотах на высокой скорости: зимой это особенно опасно.

Фото: Andreea Popa / Unsplash

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