Эти ошибки в первый снегопад совершают почти все водители

Материалы по темеПереобуваться или подождать? 5 частых вопросов про смену шин
Несмотря на то, что автолюбители в большинстве своем уже переобулись в зимние шины, риск попасть в ДТП в первые снежные дни остается высоким.
Для того чтобы этого избежать, от водителя требуется максимальная концентрация на дороге. И соблюдение главного правила: держи дистанцию. Эксперты напоминают, что снег и гололед заметно увеличивают тормозной путь.
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Также стоит забыть о летней привычке резко тормозить, поскольку сзади может ехать автомобиль, который как раз не соблюдает дистанцию, предупреждает портал «Новые автомобили».
И забудьте о резких маневрах, перестроениях и поворотах на высокой скорости: зимой это особенно опасно.
Фото: Andreea Popa / Unsplash