Старые покрышки пустят на новые дороги

Переработанная резина будет использоваться при строительстве федеральных трасс.

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Отслужившим свой век покрышкам нашли новое применение: их будут перерабатывать, а получившиеся на основе их композитные материалы станут основой дорожного строительства трасс федерального значения.

Уже в следующем году это вторсырье будет использовано при строительстве и реконструкции дорог в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях, говорится в сообщении Роснано.

Максимальное использование вторичных материалов при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах дорог федерального значения позволит повысить экономическую эффективность дорожной деятельности и будет способствовать экологической безопасности.

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