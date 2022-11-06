Посмотрите, дорожники выкидывают «лишний» асфальт в лес (видео) — журнал За рулем

Посмотрите, дорожники выкидывают «лишний» асфальт в лес (видео)

К сожалению, это не шутка, не анекдот, не пранк, не «постанова» для тик-тока и не сцена из комедийного фильма.

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Недалеко от села Кроянское в Туапсинском районе Краснодарского края кто-то заснял трагикомичную сцену с участием работников дорожной службы. На опубликованном в паблике «Главная дорога» ролике видно, как дорожники выкидывают что-то лопатами на обочину.

При внимательном рассмотрении становится понятно, что это не что иное, как невыработанный при ремонте одной из дорожных полос материал. Горе-работники решили «заасфальтировать» дорогущими компонентами придорожный лес.

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Видео: vk.com, Главная дорога

Фото: ООО «ЛЛК-Интернешнл»

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