Посмотрите, дорожники выкидывают «лишний» асфальт в лес (видео)

Недалеко от села Кроянское в Туапсинском районе Краснодарского края кто-то заснял трагикомичную сцену с участием работников дорожной службы. На опубликованном в паблике «Главная дорога» ролике видно, как дорожники выкидывают что-то лопатами на обочину.
При внимательном рассмотрении становится понятно, что это не что иное, как невыработанный при ремонте одной из дорожных полос материал. Горе-работники решили «заасфальтировать» дорогущими компонентами придорожный лес.
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Видео: vk.com, Главная дорога
Фото: ООО «ЛЛК-Интернешнл»