Кроссовер с «фишками», которых нет у конкурентов. Когда в продаже?

И еще один вопрос: подойдут ли российской целевой аудитории предлагаемые цены?

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Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал на московской презентации электрического кроссовера SkyWell ET5, в конкуренты которому прочат вполне успешные у нас Geely Tugella и Exeed TXL.

Запас хода этой отнюдь не маленькой переднеприводной «электрички» (длина 4700 мм) — 520 км. Из интересного — лазерные фары и сиденье водителя с оттоманкой, раскладывающееся в лежак.

Прайсы внушительные, так как на приобретение не локализованных в РФ SkyWell госсубсидия не положена: две комплектации ET5 оценены в 4,5 и 5,0 млн рублей.

Помимо ET5 к лету 2023 года в РФ планируют привезти и его «родственника» с гибридной силовой установкой — HT-i. План продаж обеих версий — 3000 машин за следующий год.

Впрочем, это в будущем. А пока на «чисто электрический» ET5 оформляется ОТТС — по данным «За рулем», он будет готов примерно через три недели. Тогда кроссоверы можно будет найти в продаже у официальных дилеров. К слову, до конца текущего года таковых в РФ должно насчитываться уже два десятка.







