Попал в ДТП в гололед: как получить компенсацию от дорожников

Добиться такого возмещения будет сложно.

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Дорожные службы, ненадлежащим образом очищающие дороги от снега и наледи, могут получить требования о компенсации от пострадавших в ДТП из-за состояния покрытия. На место аварии следует вызвать ГИБДД и настоять на том, чтобы сотрудники внимательно осмотрели место происшествия и зафиксировали, что на дороге имеется наледь, замерив коэффициент сцепления.

Только вот доказать, что именно плохое состояние дороги стало причиной аварии, водителю будет очень сложно, предупредил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Такие дела могут в судах тянуться месяцами.

«На практике добиться успеха маловероятно, поскольку в Правилах дорожного движения есть пункт 10.1, который обязывает водителя вести машину с учетом погодных и метеоусловий. Поэтому, если он попал на гололед и произошло ДТП, очень сложно обвинить в этом дорожников», — пояснил автоюрист «Газете.ru».

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