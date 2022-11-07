Открылась дорога, соединяющая Россию и Китай

Новый участок протяженностью почти в 800 километров прошел по территории Монголии.

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Автомобильная дорога, соединяющая границы России и Китая, открылась в Монголии. Трасса длиной 745 километров пролегает через западные регионы страны. Строительство финансировалось из монгольского бюджета, с помощью кредита от Китая, а также гранта Азиатского агентства развития, пишет MASS.

Дорога АН-4 является частью транспортного коридора длиной более 4 500 км от Новосибирска до китайского города Урумчи. В ходе создания монгольского участка было сооружено 33 железобетонных моста, 1,3 километра сетчатого ограждения для защиты от камней и впервые в истории Монголии применены светоотражатели.

Фото: https://mrtd.gov.mn/