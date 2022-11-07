Проезд по МСД станет платным, но не для всех — журнал За рулем

Проезд по МСД станет платным, но не для всех

Власти Москвы объявили цену и сроки ввода изменений.

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За проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) с транзитных автомобилей будет взиматься оплата. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, платный проезд вводится со 2 января 2023 года.

Для транзитных легковых автомобилей проезд будет стоить 950 рублей. Для жителей Москвы и Подмосковья, а также междугородных автобусов, проезд останется бесплатным.

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Скоростная магистраль связывает районы столицы и области, после завершения строительства на ней появится 14 развязок, которые улучшат транспортную доступность 48 районов Москвы. Трасса снижает нагрузку на Садовое кольцо, ТТК и МКАД.

Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации, цитирует Ликсутова РИА Новости.

Фото: telegram.ru/DtRoad

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