КАМАЗ с песком для борьбы с гололедом улетел с дороги из-за гололеда

Никогда еще фраза «Вот оно, спасение» так быстро не превращалась в крик «Полундра!».

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В подмосковном Дмитрове один из автомобилистов заснял на смартфон опасный эпизод с участием самосвала дорожных служб. После недавнего дождя дорогу подморозило, и оранжевый КАМАЗ с песком должен был исправить ситуацию, однако сам стал ее заложником.

Снявший эпизод автомобилист — очевидно, водитель грузовика, притормозивший на обочине. Взять сложный заледеневший подъем оказалось не всем под силу. Фраза «Вот оно, спасение» быстро превратилась в крик «Полундра!» — груженый песком КАМАЗ дорожников понесло поперек дороги.

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Фото: скриншот с видео VK