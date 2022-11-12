КАМАЗ с песком для борьбы с гололедом улетел с дороги из-за гололеда

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В подмосковном Дмитрове один из автомобилистов заснял на смартфон опасный эпизод с участием самосвала дорожных служб. После недавнего дождя дорогу подморозило, и оранжевый КАМАЗ с песком должен был исправить ситуацию, однако сам стал ее заложником.
Снявший эпизод автомобилист — очевидно, водитель грузовика, притормозивший на обочине. Взять сложный заледеневший подъем оказалось не всем под силу. Фраза «Вот оно, спасение» быстро превратилась в крик «Полундра!» — груженый песком КАМАЗ дорожников понесло поперек дороги.
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Фото: скриншот с видео VK