Стало известно, как восстанавливают Крымский мост

О ходе работ рассказал заместитель председателя Правительства вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Надвижка первого пролетного строения Крымского моста была завершена успешно. И это был первый этап восстановления поврежденных 8 октября взрывом пролетных строений автодорожной части моста.

Вице-премьер отметил очень быстрый монтаж пролетного строения, которая длилась всего несколько часов.

«Надвижка прошла успешно и быстро. Использование поперечной надвижки позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов, при этом скорость подачи металлоконструкций составила 10 см в минуту. К монтажу следующего пролёта приступим 11 ноября», — рассказал вице-премьер.

Заранее собранный пролет надвигали по специальным накаточным балкам. Затем он был установлен на опорные тумбы, для чего использовались 4 гидравлических домкрата, каждый из которых способен поднимать до 200 т. Затем металлоконструкцию пролета опустили на 5 метров вниз. Теперь осталось только установить пролет в его проектное положение.

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Рабочим предстоит повторить эту операцию еще три раза — всего будут установлены четыре пролетных строения автодорожной части моста.

«Нам предстоит смонтировать еще три пролета, после чего мы заасфальтируем проезжую часть и запустим рабочее движение по правой части Крымского моста», — объяснил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

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Фото: Government.ru