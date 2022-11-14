Скандал: Тesla разогналась до максимальной скорости и убила двух человек — журнал За рулем

Скандал: Тesla разогналась до максимальной скорости и убила двух человек

Автопилот Теслы считается одним из наиболее прогрессивных, но казусы, ДТП и даже трагедии продолжают происходить с незавидной регулярностью.

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В городе Чаочжоу, находящемся в провинции Гуандун на юге Китая, имела место именно трагедия.

Электромобиль Tesla потерял управление и самопроизвольно разогнался до высокой скорости.

По кадрам появившегося в соцсетях видео создается впечатление, что Тесла мчится на скорости, близкой к максимальной.

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В ряде китайских СМИ появились сообщения, что водитель пытался жать на педаль тормоза, однако доподлинно установить, горят ли стопсигналы, по видео довольно сложно.

Reuters пишет, что семья водителя заявила: тормоза у машины отказали, однако в компании Tesla уже опровергли это заявление.

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В неуправляемом режиме автомобиль проехал около двух километров, сбил двух мотоциклистов и двух велосипедистов, а в итоге унес жизни двух человек и ранил еще троих.

Причины возникшей неисправности пока неизвестны. Tesla ведет совместное расследование с местной полицией.

Видео: YouTube / CnEVPost

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