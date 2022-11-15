Гривняк А.И.: Стоимость эвакуации будет меняться, но ниже уровня инфляции — журнал За рулем

Гривняк А.И.: Стоимость эвакуации будет меняться, но ниже уровня инфляции

Генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк рассказал редакции «За рулем» о грядущих изменениях в парковочном пространстве Москвы.

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Всего на 8,6% улиц с платной парковкой будет точечно скорректирована стоимость в рамках действующей тарифной сетки. Изменения коснутся тех улиц, где это необходимо: на улицах, где нельзя найти свободное место, тариф будет увеличен, а там, где заполняемость парковок низкая, цена будет снижена.

Это позволит сделать загрузку парковок равномерной и даст больше возможностей местным жителям и другим водителям найти свободные парковочные места именно там, где им это необходимо.

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Что касается изменения стоимости эвакуации: в связи с ежегодным пересмотром экономически обоснованной стоимости на перемещение и хранение автомобилей, которая рассчитывается по методике ФАС, текущие тарифы также будут проиндексированы ниже уровня инфляции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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