Похожих проектов — масса, но хорошо реализованных — по пальцам пересчитать.

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Ко второй категории смело отнесем этот Neoplan, силами румынской компании Sfinx преобразованный в шикарный дворец на колесах. Снаружи ничего не выдает сути, но стоит открыть дверь — и вы как будто оказываетесь на борту сухопутной яхты.

Тут есть гостиная, кухня, две двуспальные и 10 односпальных кроватей, а также масса багажных отсеков, в которых ваши гости смогут оставить свои вещи.

Также к их услугам две просторные ванные комнаты. Кстати, в салоне два уровня, и тем, кто «забил» место на втором, повезет ночевать с видом из мансардного окна.

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Если надо поработать — тоже не проблема: в вашем распоряжении несколько офисных рабочих мест. Дерево, композиты, стекло и правильный свет — отделка создает ощущение надежности и спокойствия.

Полный пакет коммуникаций, восемь аккумуляторов, генератор, инвертор мощностью 8 кВт, переменный ток и отопитель Webasto делают автодом совершенно автономным.

Причем это умный автодом — системами можно управлять со смартфона через специальное приложение... О цене творения Sfinx не сообщается, да и не она тут главное, честно говоря.

Уютным автодомом может стать и обычный УАЗ-«буханка».

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Источник: Trucksplanet

Фото: Neoplan