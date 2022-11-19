Шок-цифра: целый город ездит за рулем с телефоном в руке

Только за 10 месяцев 2022 года в Москве выявлено 805 тысяч случаев, когда водители одной рукой рулили, а другой держали мобильник. Примерно столько же людей, к примеру, проживает в Саратове.
Чуть более 804 тысяч нарушений выявили камеры видеофиксации и только 701 — непосредственно инспекторы ГИБДД.
Еще больше в Москве предпочитают не пристегиваться.
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Примерно 3,92 млн раз жителей столицы поймали на езде с непристегнутым ремнем безопасности. 3 853 402 нарушения выявлено с помощью автоматики, 68 115 — сотрудниками полиции во время несения службы.
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Источник.: «Российская газета»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС