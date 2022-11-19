2500 км новых дорог в России придется отремонтировать

Работы продлятся до 2025 года.

Материалы по теме В России останется только одна беда: вторую приведут в порядок

Дороги Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР включат в федеральную сеть РФ.

После вхождения в состав России новых земель возник вопрос обслуживания дорожной сети. 2500 километров асфальта станут частью России.

Министерство берет под свое крыло пути, связывающие Луганск, Донецк и Мариуполь, а также Кантемировку и Луганск, Мелитополь с Мариуполем. Федеральные трассы РФ тоже увеличат за счет новых регионов. Одна из магистралей будет называться «Новороссия».

Ремонт трассы возложат на «Автодор». До конца 2022 года нужно отремонтировать 20 мостов, 500 километров дорог. А до 2025 года собираются привести в порядок 2,4 тысячи километров дорог и 56 мостов.

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Источник: Минтранс

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС