2500 км новых дорог в России придется отремонтировать — журнал За рулем

2500 км новых дорог в России придется отремонтировать

Работы продлятся до 2025 года.

Материалы по теме
В России останется только одна беда: вторую приведут в порядок

Дороги Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР включат в федеральную сеть РФ.

После вхождения в состав России новых земель возник вопрос обслуживания дорожной сети. 2500 километров асфальта станут частью России.

Министерство берет под свое крыло пути, связывающие Луганск, Донецк и Мариуполь, а также Кантемировку и Луганск, Мелитополь с Мариуполем. Федеральные трассы РФ тоже увеличат за счет новых регионов. Одна из магистралей будет называться «Новороссия».

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Ремонт трассы возложат на «Автодор». До конца 2022 года нужно отремонтировать 20 мостов, 500 километров дорог. А до 2025 года собираются привести в порядок 2,4 тысячи километров дорог и 56 мостов.

Источник: Минтранс

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров276
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: