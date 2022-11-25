Путин: беспилотные авто выедут на трассу Москва-Питер в ближайшем будущем

О тестировании автомобилей-беспилотников на трассе Москва — Санкт-Петербург сообщил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», — отметил он.
Как сообщалось ранее, Правительство России одобрило введение на скоростной трассе М-11 экспериментального правового режима для реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры».
Этот режим позволит тестировать на магистрали беспилотные грузовики и инфраструктуру для них. Эксперимент будет длиться три года.
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Источник: ТАСС.
Фото: АГН»Москва»