У российского электрокара АТОМ появился логотип — журнал За рулем

У российского электрокара АТОМ появился логотип

Он символизирует объединение IT-технологий и автопрома.

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Отечественный стартап АТОМ раскрыл логотип будущего беспилотного электромобиля. Эмблема должна сплотить людей во имя высшей цели, утверждают авторы.

«Лаконичное написание отражает разумный минимализм и смелый взгляд на мир, а »цифровая» часть” — разносторонний HMI: новый опыт взаимодействия человека и электромобиля», — считают разработчики.

У российского электрокара АТОМ появился логотип

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У российского электрокара АТОМ появился логотип

По словам одного из основателей проекта, Игоря Поваразднюка (на фото), все началось с мечты нескольких людей, а не в «корпоративных кабинетах и совещаниях». Вопреки конъюнктуре 2022 года энтузиастам удалось собрать «одну из сильнейших» IT-automotive команд.

Неоновая часть логотипа символизирует искусственный интеллект, а черная — первую букву в названии бренда, динамику и творческое начало. Авторы рисунка уверены, что именно так и должны выглядеть логотипы автомобилей будущего.

Первые прототипы автомобиля появятся, как говорилось ранее, в 2023 году. Выпускать их планируется на базе ПАО «КАМАЗ».

Источник: АТОМ

Фото: АТОМ

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