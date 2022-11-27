АВТОВАЗ готовит особую модификацию Ларгуса — журнал За рулем

АВТОВАЗ готовит особую модификацию Ларгуса

Ее будут собирать в Ижевске.

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Сборка Ларгуса опять под вопросом: возобновят или нет?

На автополигоне АВТОВАЗа в селе Сосновка Самарской области проверяют первый прототип электромобиля Lada e-Largus, который собрали в Центре Инжиниринга.

Производство машины анонсировали в августе 2022 года. Модель планируется производить на базе промышленной площадки «Lada Ижевск». Там с 2015 года выпускали Lada Vesta, но с весны 2023 года их начнут производить в Тольятти.

АВТОВАЗ готовит особую модификацию Ларгуса

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Стоимость «Ларгуса» на электрической тяге будет дороже на 20–30%, чем аналогичных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Источник: Паблик «Avtogradnews»

Фото: АВТОВАЗ

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