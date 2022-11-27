Куда поедет туристический поезд для семей участников СВО — журнал За рулем

Куда поедет туристический поезд для семей участников СВО

Минобороны и РЖД запустили специальный проект.

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Российские военные, прошедшие реабилитацию после ранения в зоне СВО, получили возможность вместе с семьями отправиться в предновогоднее турне. Специальный поезд едет от Москвы до Великого Устюга, родины Деда Мороза.

Поездка организована в рамках совместного проекта Минобороны и РЖД «Своих не бросаем».

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Первый поезд уже отправился 26го ноября. В нем 227 пассажиров, в том числе 2участников специальной военной операции. Еще 207 пассажиров — члены семей военнослужащих, из которых 106 детей. В каждом городе, где останавливается поезд, проходит экскурсия для пассажиров.

«В рамках тура поезд проедет по маршруту: Москва — Великий Новгород — горный парк „Рускеала“ — Архангельск — Великий устюг в течение пяти дней», — заявили в военном ведомстве.

Минобороны планирует запустить еще три таких состава: 3го, 10го и 17го декабря они выезжают из Москвы. Всего в акции примут участие более тысячи человек.

Источник: РИА «Новости»

Фото: РЖД

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