Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — журнал За рулем

Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Швейцарская компания Starliner разработала необычный дом на колесах. За основу выбрали микроавтобус Iveco Daily — такие часто встречаются в России в качестве маршрутного такси.

Материалы по теме
5 потрясающих автодомов на базе УАЗ

Пожалуй, самым удивительным в этой конфигурации является то, что в задней части автодома имеется мини-гараж.

В гаражный отсек помещается небольшой прогулочный кар, на котором можно изучать местность неподалеку от стоянки.

Также у машины есть выдвижной тент.

Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Внутри автодома имеется кухня, роскошная спальня, санузел, зона отдыха. Кресла водителя и штурмана — поворотные. Выдвижение кроватей, тента, включение света регулируются планшетным компьютером. Обычно клиенты выбирают уже готовый вариант, но могут разработать и свой. Например, можно заказать сразу два выдвижных люка.

Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Starliner Sl 25 — длиной 9,3 метра и весит 7,5 тонн. Сделан он из монолитного стеклопластика, поэтому не скрипит. Под капотом четырехцилиндровый дизель мощностью 204 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая. Иногда дома на колесах делаются на базе Мерседеса.

Источник и фото: YouTube

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Швейцарская компания Starliner разработала необычный дом на колесах. За основу выбрали микроавтобус Iveco Daily — такие часто встречаются в России в качестве маршрутного такси.

Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374816Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374817Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374818Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374819Автодом с гаражом на базе «маршрутки»
Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Швейцарская компания Starliner разработала необычный дом на колесах. За основу выбрали микроавтобус Iveco Daily — такие часто встречаются в России в качестве маршрутного такси.

Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374818Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374817Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374816Автодом с гаражом на базе «маршрутки» — фото 1374819Автодом с гаражом на базе «маршрутки»
Наше новое видео
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео
4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера
Geely Tugella: ты только посмотри!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров264
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: