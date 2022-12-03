Автодом с гаражом на базе «маршрутки»

Пожалуй, самым удивительным в этой конфигурации является то, что в задней части автодома имеется мини-гараж.
В гаражный отсек помещается небольшой прогулочный кар, на котором можно изучать местность неподалеку от стоянки.
Также у машины есть выдвижной тент.
Внутри автодома имеется кухня, роскошная спальня, санузел, зона отдыха. Кресла водителя и штурмана — поворотные. Выдвижение кроватей, тента, включение света регулируются планшетным компьютером. Обычно клиенты выбирают уже готовый вариант, но могут разработать и свой. Например, можно заказать сразу два выдвижных люка.
Starliner Sl 25 — длиной 9,3 метра и весит 7,5 тонн. Сделан он из монолитного стеклопластика, поэтому не скрипит. Под капотом четырехцилиндровый дизель мощностью 204 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая. Иногда дома на колесах делаются на базе Мерседеса.
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Источник и фото: YouTube
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