Названа дата открытия платного обхода Твери

Эта дорога входит в состав трассы М-11 «Нева».

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Водители впервые смогут проехать по дороге из Петербурга в Москву и наоборот без светофоров и пересечений с другими дорогами в 2024 году, сообщили в «Автодоре».

Время езды между столицами сократится с шести до пяти часов. Все это станет реальностью, когда введут обход города Тверь. Трасса будет открываться постепенно, но первый автомобили двинутся по ней уже через год.

Первый этап обхода областного центра откроется в декабре 2023 года (от трассы Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Петербурга). Остальные участки — в октябре 2024 года. Строительство обойдется в 69 миллиардов рублей. Это примерный годовой бюджет среднего региона центральной России.

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Источник: «Коммерсантъ»

Фото: Автодор