Синтетическое топливо (eFuels) с некоторых пор обсуждается как климатически нейтральная альтернатива бензину или дизельному топливу.

Исследование немецкого автомобильного клуба ADAC по eFuels показывает, что его можно легко использовать вместо обычного топлива. Правда, до сих пор производственных мощностей для его выпуска не было, но в ближайшем будущем это может измениться.

ADAC недавно исследовал, действительно ли eFuels может служить адекватной заменой. Результаты обнадеживают: лабораторные испытания клуба показали, что синтетическое топливо работает без проблем, если модели одобрены для соответствующего типа топлива.

«Наши результаты показывают, что дальнейшая оптимизация eFuels может не только улучшить баланс CO 2 в существующем автопарке, но и сократить выбросы загрязняющих веществ. При этом не нужно ждать, пока весь автопарк будет обновлен для этого», — отмечает Карстен Шульце, технический президент ADAC.

Единственный минус — производство электронного топлива требует большого количества электроэнергии. Но исследователи считают, что по мере развития производства электроэнергии с помощью солнечных батарей и электрогенераторов удастся решить и эту проблему.

Поскольку допустимо смешивать минеральное и искусственное топливо, доля электронного топлива в «баке» может постоянно увеличиваться по мере создания мощностей для его производства. С точки зрения ADAC, нужно постоянно сокращать содержание топлива из ископаемых источников за счет добавления eFuel и, таким образом, вносить важный вклад в защиту окружающей среды. Но для этого политики и власти должны создавать стимулы для производителей.

В ходе теста ADAC электротопливо проверили на пяти моделях автомобилей на испытательном стенде. Более чем в 100 измерениях были точно определены и сопоставлены выбросы выхлопных газов и расход топлива.

Как производят электронное топливо?

Производство eFuel основано на извлечении водорода. Это происходит с помощью процесса электролиза, который расщепляет воду (например, морскую воду из опреснительных установок) на ее компоненты, такие как водород и кислород. Для этого процесса и последующих этапов производства требуется электричество.

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На втором этапе водород под высоким давлением и с использованием катализатора соединяется с CO 2 (углекислым газом), извлеченным из воздуха, и превращается в жидкий энергоноситель — eFuel. Поскольку для производства электронного топлива используется электричество, эта процедура известна как процесс преобразования энергии в жидкость: электричество преобразуется в синтетическую жидкость, которую легко хранить и транспортировать.

Источник: adac.de

Видео: YouTube