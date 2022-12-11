Исследование немецкого автомобильного клуба ADAC по eFuels показывает, что его можно легко использовать вместо обычного топлива. Правда, до сих пор производственных мощностей для его выпуска не было, но в ближайшем будущем это может измениться.
ADAC недавно исследовал, действительно ли eFuels может служить адекватной заменой. Результаты обнадеживают: лабораторные испытания клуба показали, что синтетическое топливо работает без проблем, если модели одобрены для соответствующего типа топлива.
«Наши результаты показывают, что дальнейшая оптимизация eFuels может не только улучшить баланс CO2 в существующем автопарке, но и сократить выбросы загрязняющих веществ. При этом не нужно ждать, пока весь автопарк будет обновлен для этого», — отмечает Карстен Шульце, технический президент ADAC.
Единственный минус — производство электронного топлива требует большого количества электроэнергии. Но исследователи считают, что по мере развития производства электроэнергии с помощью солнечных батарей и электрогенераторов удастся решить и эту проблему.
Поскольку допустимо смешивать минеральное и искусственное топливо, доля электронного топлива в «баке» может постоянно увеличиваться по мере создания мощностей для его производства. С точки зрения ADAC, нужно постоянно сокращать содержание топлива из ископаемых источников за счет добавления eFuel и, таким образом, вносить важный вклад в защиту окружающей среды. Но для этого политики и власти должны создавать стимулы для производителей.
В ходе теста ADAC электротопливо проверили на пяти моделях автомобилей на испытательном стенде. Более чем в 100 измерениях были точно определены и сопоставлены выбросы выхлопных газов и расход топлива.
Как производят электронное топливо?
Производство eFuel основано на извлечении водорода. Это происходит с помощью процесса электролиза, который расщепляет воду (например, морскую воду из опреснительных установок) на ее компоненты, такие как водород и кислород. Для этого процесса и последующих этапов производства требуется электричество.
На втором этапе водород под высоким давлением и с использованием катализатора соединяется с CO2 (углекислым газом), извлеченным из воздуха, и превращается в жидкий энергоноситель — eFuel. Поскольку для производства электронного топлива используется электричество, эта процедура известна как процесс преобразования энергии в жидкость: электричество преобразуется в синтетическую жидкость, которую легко хранить и транспортировать.
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Источник: adac.de
Видео: YouTube
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