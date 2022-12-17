Выяснилось, кто ремонтирует дороги на Донбассе

Уже построено два асфальтобетонных завода.

Материалы по теме 2500 км новых дорог в России придется отремонтировать

Сегодня Донбассу нужно много помощи, не только гуманитарной, но и строительной. Москва взяла на себя вопрос строительства и ремонта дорожного покрытия в ДНР и ЛНР.

«В рамках соглашений между правительством Москвы, правительствами ЛНР и ДНР восстанавливается разрушенная дорожная инфраструктура. Уже отремонтировали более 420 тыс. кв. м дорог, в том числе привели в порядок 45 тыс. кв. м тротуаров», — поясняет заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

На предприятиях выпускаются все типы асфальтобетонных растворов: песчаный асфальтобетон, универсальная мелкозернистая смесь, спецсмеси для покрытия магистралей.

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Источник: «АиФ»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС







