Выяснилось, кто ремонтирует дороги на Донбассе

Материалы по теме2500 км новых дорог в России придется отремонтировать
Сегодня Донбассу нужно много помощи, не только гуманитарной, но и строительной. Москва взяла на себя вопрос строительства и ремонта дорожного покрытия в ДНР и ЛНР.
«В рамках соглашений между правительством Москвы, правительствами ЛНР и ДНР восстанавливается разрушенная дорожная инфраструктура. Уже отремонтировали более 420 тыс. кв. м дорог, в том числе привели в порядок 45 тыс. кв. м тротуаров», — поясняет заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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На предприятиях выпускаются все типы асфальтобетонных растворов: песчаный асфальтобетон, универсальная мелкозернистая смесь, спецсмеси для покрытия магистралей.
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Источник: «АиФ»
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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