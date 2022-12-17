Предновогодние пробки — стало известно на какие дни придется их пик в 2022-ом — журнал За рулем

Предновогодние пробки — стало известно на какие дни придется их пик в 2022-ом

Количество автомобилей на дорогах Москвы уже начало расти.

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Автомобилисты, которые едут за подарками, а также гости столицы, обычно создают серьезные пробки в столице под Новый год. В Центре организации дорожного движения рассказали, когда начнутся заторы на дорогах и когда они достигнут пиковой точки.

Пробки начинаются 17 декабря, то есть уже сегодня, а вот самые большие заторы выпадут на период с 22 по 28 декабря 2022 года. Хуже всего будет в вечернее время. В течение одного дня на московских дорогах будут перемещаться примерно 3,12 миллиона машин.

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Забитыми окажутся дороги к торговым центрам между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Там как раз встретятся автомобили москвичей и россиян из других регионов.

Трафик, как ожидается, сойдет на нет к 30–31 декабря. Однако это не произойдет резко, потому что в этом году россияне не так массово уезжают на зимние праздники за границу. В результате Москве будет больше людей, чем обычно.

Источник: АиФ

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

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