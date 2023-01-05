Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — журнал За рулем

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать

Едва появившись в продаже, они снимались с производства и больше никогда не возвращались. И таких моделей насчитывается более 25.

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Некоторым производителям приходится снимать с производства модели, которые, казалось бы, должны были хорошо продаваться.

Причиной может быть непривлекательный дизайн, слишком высокие цены или просто экономические трудности.

Сегодня срок жизни автомобилей на рынке (одного поколения) составляет, в среднем, 7–8 лет с рестайлингом через 3–4 года после начала производства. То есть, в список французского издания Largus попали машины, выпускавшиеся менее 7 лет и не переродившиеся в новом поколении.

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Peugeot RCZ

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать

Несмотря на привлекательный дизайн, с 2010 по 2015 годы было выпущено всего 67 915 экземпляров Peugeot RCZ.

Renault Fluence

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать

Выпущенный в 2009 году Renault Fluence ушел из Европы во время рестайлинга в 2013-м. Его электрическая версия продержалась еще меньше.

Ford Ka+

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать

Продававшийся на Старом континенте с 2016 года, Ford Ka+ покинул Европу в сентябре 2019 года.

Fiat 124

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать

Появившийся в конце 2016 года Fiat 124 (родственник Mazda MX—5) ушел в отставку после трех лет вялых продаж в ноябре 2019 года.

Audi A2

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать

Audi A2 выпускался с 2000 по 2005 годы. Он принес компании убытков на 1,3 миллиарда евро.

Продолжение — на следующей странице.

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать

Едва появившись в продаже, они снимались с производства и больше никогда не возвращались. И таких моделей насчитывается более 25.

Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380439Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380440Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380441Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380442Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380443Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380444Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380446Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380445Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380447Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380448Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380449Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380450Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380451Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380452Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380453Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380454Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380455Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380456Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380458Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380457Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380459Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380460Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380461Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380462Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380463Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать — фото 1380464Названы самые провальные модели века — их никто не хотел покупать
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