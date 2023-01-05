Едва появившись в продаже, они снимались с производства и больше никогда не возвращались. И таких моделей насчитывается более 25.

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Некоторым производителям приходится снимать с производства модели, которые, казалось бы, должны были хорошо продаваться.

Причиной может быть непривлекательный дизайн, слишком высокие цены или просто экономические трудности.

Сегодня срок жизни автомобилей на рынке (одного поколения) составляет, в среднем, 7–8 лет с рестайлингом через 3–4 года после начала производства. То есть, в список французского издания Largus попали машины, выпускавшиеся менее 7 лет и не переродившиеся в новом поколении.

Peugeot RCZ

Несмотря на привлекательный дизайн, с 2010 по 2015 годы было выпущено всего 67 915 экземпляров Peugeot RCZ.

Renault Fluence

Выпущенный в 2009 году Renault Fluence ушел из Европы во время рестайлинга в 2013-м. Его электрическая версия продержалась еще меньше.

Ford Ka+

Продававшийся на Старом континенте с 2016 года, Ford Ka+ покинул Европу в сентябре 2019 года.

Fiat 124

Появившийся в конце 2016 года Fiat 124 (родственник Mazda MX—5) ушел в отставку после трех лет вялых продаж в ноябре 2019 года.

Audi A2

Audi A2 выпускался с 2000 по 2005 годы. Он принес компании убытков на 1,3 миллиарда евро.

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