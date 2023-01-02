Названа стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру

Проезд по МСД стал платным со 2 января.

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Проезд по Московскому скоростному диаметру, который соединяет трассы М-11 Москва-Петербург и М-12 Москва-Казань, теперь будет платным для транзитного транспорта.

Если машина дважды пересекла границу ЦКАД в течение одних суток и проехала по МСД, а между въездом на МСД и съездом с него прошло не больше двух часов, значит, проезд можно считать транзитным.

Для водителей любой категории установлена цена использования дороги — 950 рублей. Грузовикам ездить запрещено, если это не транспорт с пропусками.

Оператор скоростной дороги — ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». Платежи принимает безбарьерная система «Свободный поток».

Для машин с московскими и подмосковными номерами, общественного транспорта, такси, которым разрешены перевозки в столице и области, спецтранспорта — проезд бесплатный.

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Источник: Департамент транспорта Москвы

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы