Названа стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру

Проезд по Московскому скоростному диаметру, который соединяет трассы М-11 Москва-Петербург и М-12 Москва-Казань, теперь будет платным для транзитного транспорта.
Если машина дважды пересекла границу ЦКАД в течение одних суток и проехала по МСД, а между въездом на МСД и съездом с него прошло не больше двух часов, значит, проезд можно считать транзитным.
Для водителей любой категории установлена цена использования дороги — 950 рублей. Грузовикам ездить запрещено, если это не транспорт с пропусками.
Оператор скоростной дороги — ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». Платежи принимает безбарьерная система «Свободный поток».
Для машин с московскими и подмосковными номерами, общественного транспорта, такси, которым разрешены перевозки в столице и области, спецтранспорта — проезд бесплатный.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Департамент транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.