Названы сроки установки автомобильных пролетов Крымского моста

Для автотранспорта вновь введут ограничения.

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Два пролета автомобильной части Крымского моста установят уже в январе, сообщили в Росавтодоре. Подготовительные работы уже проведены.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта», — пишет пресс-служба ведомства.

В феврале 2023 года заменят еще два автомобильных пролета. Затем строители поставят барьерное ограждение и опоры освещения, а также нанесут два слоя асфальтобетонного покрытия и разметку для автомобилистов.

В данный момент по оставшимся после теракта пролетам двигаются только легковушки и пассажирские автобусы. Большегрузам приходится перемещаться на паромной переправе.

К весне движение всех видов автомобильного транспорта на Крымском мосту, скорее всего, возобновят.

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Источник: Росавтодор

Фото: Росавтодор