С 1 марта в РФ начнут функционировать светофоры с новым сигналом белого цвета: пиктограмма, изображающая пешехода, и стрелка.
Как рассказал юрист Егор Редин, такой сигнал означает, что по направлению транспортного потока пешеход имеет право перейти дорогу на зеленый сигнал светофора.
Таким образом, сигнал дополнительно информирует водителей о пешеходном переходе.
По информации источника, уже в нескольких регионах России этот сигнал испытали на практике. Эксперимент дал положительные результаты. Специалисты пришли к выводу, что «пешеход со стрелкой» снижает аварийность.
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Источник: Прайм
Фото: YouTube
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