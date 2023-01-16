Новый кроссовер российской сборки: названы сроки появления — журнал За рулем

Новый кроссовер российской сборки: названы сроки появления

В линейке российского бренда Evolute, под которым на липецком заводе «Моторинвест» собираются перелицованные Dongfeng, грядет пополнение.

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К ныне продаваемым седану i-Pro и компакт-кроссу i-Joy, вскоре добавятся кросс-купе i-Jet и более крупный кроссовер, пока скрывающийся под условным названием SUV+. Изображения обеих моделей уже появились на официальном сайте производителя, однако на иконке SUV+ машина пока скрыта пологом.

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Известно, что кросс-купе будет производительнее ныне выпускающихся моделей: двухмоторная установка будет выдавать 646 л.с. и 940 Нм, максималка — 200 км/ч, разгон до 100 км/ч — 3,9 секунды, запас хода заявлен на уровне 490 км.

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Технические данные по SUV+ пока не раскрываются. Некоторые источники говорят, что в линейку, помимо указанных моделей, будет добавлен и минивэн i-Van, проект которого считался замороженным. По предварительным данным, все новинки планируется представить в 2023 году.

Источник: НАПИ

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