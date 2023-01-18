Дилеры рассказали, при каких условиях авто из Ирана «примут» в России — журнал За рулем

Дилеры рассказали, при каких условиях авто из Ирана «примут» в России

Ведь от того, будут ли они пользоваться спросом, зависит, в том числе, и их бизнес.

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Иран хочет создать СП с Россией по производству автомобилей

Иранские автопроизводители увеличивают число новых моделей и поставляют свои автомобили в Белоруссию, Азербайджан, Грузию, в страны Африки и Азии, в том числе в Казахстан и Туркмению.

Исламская республика ищет пути сближения и с Россией. Но насколько интересны иранские машины нашим покупателям?

Перспективы сотрудничества РФ и Ирана пока не очевидны, нужно внимательно тестировать иранские автомобили, отметили в ГК «Автодом».

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При привлекательной цене (ниже, чем у конкурентов) такие автомобили могут пользоваться спросом, особенно в корпоративных парках.

Но для «хорошей» цены нужно локализовать производство в России, благо свободные площадки для этого есть.

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Чтобы был спрос, важно также наладить сервисное и гарантийное обслуживание.

У местных компаний SAIPA, Azhitechs, Bahman Group, Rakhsh Khodro, Kerman Motors, Kish Khodro, Raniran, Traktorsazi, Shahab Khodro есть опыт постройки автомобилей на европейских и азиатских платформах и разработки собственных.

Источник: «Известия»

Фото: «За рулем»

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