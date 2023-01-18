Дилеры рассказали, при каких условиях авто из Ирана «примут» в России

Иранские автопроизводители увеличивают число новых моделей и поставляют свои автомобили в Белоруссию, Азербайджан, Грузию, в страны Африки и Азии, в том числе в Казахстан и Туркмению.
Исламская республика ищет пути сближения и с Россией. Но насколько интересны иранские машины нашим покупателям?
Перспективы сотрудничества РФ и Ирана пока не очевидны, нужно внимательно тестировать иранские автомобили, отметили в ГК «Автодом».
При привлекательной цене (ниже, чем у конкурентов) такие автомобили могут пользоваться спросом, особенно в корпоративных парках.
Но для «хорошей» цены нужно локализовать производство в России, благо свободные площадки для этого есть.
Чтобы был спрос, важно также наладить сервисное и гарантийное обслуживание.
У местных компаний SAIPA, Azhitechs, Bahman Group, Rakhsh Khodro, Kerman Motors, Kish Khodro, Raniran, Traktorsazi, Shahab Khodro есть опыт постройки автомобилей на европейских и азиатских платформах и разработки собственных.
- Эти автомобили Иран готов предложить россиянам.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Источник: «Известия»
Фото: «За рулем»
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.