Иранские СМИ: эти автомобили Иран готов предложить россиянам

Прикинули даже, сколько могут стоить такие машины в России.

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После того как из-за санкций многие крупные автоконцерны покинули Россию, иранские автопроизводители собираются воспользоваться ситуацией и реализовать часть своей продукции на российском рынке, пишет местное издание Akharin Khabar.

Среди возможных моделей журналисты издания называют Iran Khodro Tara, Dena, Dena Plus и Soren.

Согласно плану продаж, часть продукции «Иран Ходро» будет реализована на российском рынке в первой половине 2023 года. Что касается конкретики, иранские журналисты ссылаются на данные российских СМИ, а точность этой информации обещают проверить позже.

В России же считают, что хотя иранские модели технически довольно устаревшие, они не будут такмими уж дешевыми, цена самого простого из них сопоставима со стоимостью Лады Гранты. Однако ожидается, что эти автомобили будут неплохо продаваться на российском рынке, который в настоящее время испытывает дефицит доступных моделей.

Очевидно, что для того чтобы люди охотнее покупали такие машины, нужно организовать в стране достаточное количество станций техобслуживания, обеспечить покупателей запчастями и гарантией. Тогда иранские автомобили смогут составить конкуренцию не только российским, но и китайским и корейским автомобилям.

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Бюджетные иранские седаны, такие как Dena Plus, Dena и Soren, могут продаваться на российском рынке по базовой цене 750 000 рублей (около 440 млн томанов), а седан Tara, который ближе к классу B+, — от 1 миллиона 120 рублей (около 660 млн томанов).

Таким образом, по цене Тара может составить конкуренцию таким автомобилям, как Лада Веста, Киа Рио и Шкода Рапид.

Iran Khodro Tara впервые мы увидели в России на выставке MIMS-2022 в августе этого года.



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Источник: Akharin Khabar

Фото: «За рулем»