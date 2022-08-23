Иранский седан для России показали на выставке в Москве — журнал За рулем

Иранский седан для России показали на выставке в Москве

Предусмотрены камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор — в продаже на нашем рынке такой автомобиль может появиться в начале 2023 года.

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На MIMS-2022 (Московской международной выставке запасных частей и автокомпонентов) иранская компания Iran Khodro представила седан Tara, построенный на базе Peugeot 301.

Под капотом Тары мотор ЕГ5+ рабочим объемом 1,6 л, мощностью 113 л.с. Работает он в паре с шестиступенчатым автоматом. Отметим, что двигатели серии TU концерна Peugeot Citroen при своем малом объеме имеют внушительный ресурс и в случае необходимости позволяют провести капитальный ремонт, это не те современные варианты, которые в сфере автолюбителей принято называть «одноразовыми».

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Иранский седан для России показали на выставке в Москве

Максимальная скорость автомобиля — 190 км/ч.

Габариты седана (длина/ширина/высота, мм): 4519x1748x1466, колесная база: 2652.

У франко-иранской машины дисковые тормоза на всех колесах, полузависимая балка сзади и МакФерсон спереди.

Иранский седан для России показали на выставке в Москве

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В список оснащения модели вошли система кругового обзора и встроенный видеорегистратор, сиденья с кожаной обивкой и подогревом, 7-дюймовая мультимедийная система, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и спортивная выхлопная система. Сиденье водителя регулируется по 6 направлениям, переднего пассажира — по 4-м. Заявленный объем багажника — 640 литров.

Иранский седан для России показали на выставке в Москве

В автомобиле электрические стеклоподъемники, зеркала с подогревом и электрорегулировкой, люк на крыше, круиз-контроль, автоматический омыватель ветрового стекла, система помощи при трогании на подъеме, система контроля тяги и многое другое.

Иранский седан для России показали на выставке в Москве

За безопасность машины отвечают системы: ABS, распределения тормозных усилий и экстренного торможения.

Цена IKCO Tara в России не определена, компания пока изучает ситуацию на рынке.


Фото: Наталья Добрынина

Иранский седан для России показали на выставке в Москве

Предусмотрены камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор — в продаже на нашем рынке такой автомобиль может появиться в начале 2023 года.

Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355432Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355433Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355434Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355435Иранский седан для России показали на выставке в Москве
Иранский седан для России показали на выставке в Москве

Предусмотрены камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор — в продаже на нашем рынке такой автомобиль может появиться в начале 2023 года.

Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355434Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355435Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355432Иранский седан для России показали на выставке в Москве — фото 1355433Иранский седан для России показали на выставке в Москве
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