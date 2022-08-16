Первый Renault Logan могут вернуть на конвейер

При условии, что иранцам удастся наладить сотрудничество с Россией.

Недавно замминистра горнодобывающей промышленности и торговли Ирана сообщил журналистам о возвращении на конвейер со следующего года Tondar 90, или Logan первого поколения, с новыми местными или зарубежными силовыми агрегатами, пишет издание Khodro Bank.

Рассматриваются в том числе и российские моторы. Речь идет о 8-клапанном безнаддувном моторе АВТОВАЗа объемом 1,6 литра, известном под кодом ВАЗ-11182. Второй двигатель 16-клапанный атмосферник, объемом 1,6 литра с кодом ВАЗ-21129 и третий двигатель — 16-клапанный, объемом 1,8 литра с кодом ВАЗ-1179.

После введения масштабных санкций против России и ухода ряда европейских, японских и корейских автоконцернов у россиян не осталось другого выбора, кроме как покупать новые автомобили АВТОВАЗа и некоторых китайских компаний, а также новые европейские, японские и корейские автомобили, которые импортируются неофициально через третьи страны, пишет издание.

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АВТОВАЗ сначала должен удовлетворить потребности российского рынка, а потом сможет экспортировать свои двигатели или даже автомобили в Иран.

Если Tondar 90 собирается вернуться на конвейер, то оптимальным вариантом для него была бы установка 1,6-литровых двигателей. Если русские пойдут на сотрудничество с Ираном и решат проблемы с поставками импортных запчастей, они еще смогут значительно увеличить у себя производство силовых агрегатов и коробок передач. Иранцы также могут агрегатировать эти двигатели местной 5-ступенчатой коробкой передач 5F18, производства Saipa и Iran Khodro, или механической коробкой передач 5F18 производства Мега Мотор.

Впрочем, у иранского концерна Saipa есть и «улучшенный» вариант первого Логана, с более современным дизайном, но его так и не смогли сделать серийным, и какой именно автомобиль хотят выпускать, в материале не сообщается.

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