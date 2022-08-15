Куда идет авторынок? Эксперт рассказал, к чему готовиться

Статистика последнего времени говорит о том, что рынок постепенно приходит в равновесие. Откуда при этом можно ждать притока свежих машин?

Совсем по чуть-чуть, но на рынках как новых, так и подержанных машин немного снижаются цены. Покупатели не желают платить в два раза больше за то, что еще полгода назад стоило дешевле. Но политическая ситуация сейчас такова, что поступления «свежих» европейцев в ближайшее время нам ждать не приходится.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

У нас остались только АВТОВАЗ и УАЗ и китайские бренды — Haval, Geely и Chery, плюс все остальные. Они не могут закрыть все потребности рынка. Lada — это начальный уровень (я уже даже не произношу слово «бюджетный»!), потом провал, а потом начинаются «китайцы». Но нельзя «китайцами» закрыть нишу Mercedes-Benz или BMW, невозможно Ладой «закрыть» Шкоду, Фольксваген и Рено. Поэтому если предположить, что эти оставшиеся игроки будут наращивать производство и поставки, то в этом году мы получим в лучшем случае 700–800 тыс. автомобилей, которые будут проданы. А дефицит при этом более миллиона штук, судя по продажам прошлых лет.

Прошелся я тут по автосалонам, причем не московским, а региональным. Выставлена свежая «антикризисная» Granta, из «роскоши» только кондиционер. Стоит такая 887 тыс. рублей — ну как-то совсем не дешево. А за Гранту лифтбек предыдущего периода выпуска с ABS, двумя подушками и т.д. просят уже 1 млн 30 тыс. рублей. И это, подчеркиваю, не в Москве!

А если мы берем иностранные бренды, то там полное затишье, и мы не знаем, когда начнется движение. Корейцы сидят на «низком старте», и немцы не прочь вернуться, и японцы хотят работать, но пока международная ситуация такова, что трудно предположить, когда им это позволят сделать. А дилеры всех этих брендов могут только допродавать оставшиеся машины, дефицит будет нарастать, и цены падать не будут. Свежих-то поступлений нет!

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Остается еще «окно» — поставки по параллельному импорту. Они есть, но дешевые машины к нам не везут, нет смысла. Что везти — Corolla или Land Cruiser? Возни одинаково, а навар — разный. Поэтому привозят, в основном, большие и дорогие кроссоверы. Этим занимаются и частники, и вновь образованные фирмы и фирмочки. Этим постепенно начинают заниматься и официальные дилеры. Без гарантии, но дешевле, чем по прямым поставкам. Если покупатель хочет гарантию, то доплачивает дилеру и имеет уже гарантию от продавца, а не от производителя. Но все это какие-то слабые ручейки, которые не могут заменить то массовое производство и поставки, которые были.

Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Фото: Александр Щербак/ТАСС