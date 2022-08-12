Известно, сколько людей готовы купить Лады

Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Он напомнил, что компания намерена произвести во втором полугодии более 100 тысяч автомобилей разных модификаций, в следующем году — почти 500 тысяч.

Производительность линий выпуска Lada Granta и Lada Niva планируют поднять до 50 и 38 автомобилей в час соответственно. Скорость конвейера Granta тоже планируют увеличить с 40 примерно до почти 50 автомобилей в час, а моделей Lada Niva в классической комплектации Legend и в более современной Lada Niva Travel, до 38 автомобилей в час, заявил Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Поэтому и было принято решение перенести производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, так как мощности ижевского завода позволяли выпускать только 150 тыс. автомобилей в год.

Производственные мощности в Тольятти, по его словам, позволят производить около 60 Lada Vesta в час. Правда, перенос потребует инвестиций — около 1 млрд рублей. По его словам, проект по выпуску Vesta на новой площадке станет рентабельным в конце 2023 года.



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Фото: Михаил Метцель/ТАСС