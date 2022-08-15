Крупнейший автопроизводитель страны «Иран Ходро» нацелился на российский рынок, заявил его генеральный директор Мехди Хатиби в ходе беседы с журналистами в Тегеране.

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Ведущий автопроизводитель Ирана стремится уделить приоритетное внимание экспорту в Россию, поскольку обе страны находятся под экономическими санкциями Запада, передает слова генерального директора Iran Khodro Мехди Хатиби газета International Business Times.

Разговор состоялся во время презентации компанией Iran Khodro ее последней модели кроссовера Rira на заводе, расположенном на западе от Тегерана.

«Мы провели хорошие переговоры с Москвой. Российский рынок с его возможностями будет одним из наших важных рынков. Мы начнем экспорт в этом году», — сказал он.

Презентация кроссовера Rira

Объявление, сделанное в воскресенье, связывают с визитом президента России Владимира Путина в Тегеран в июле этого года и встречей с иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером страны — аятоллой Али Хаменеи.

Россия подвергается все более жестким санкциям после начала спецоперации на Украине в феврале, а Иран под санкциями уже почти 40 лет. За всё время Иран пережил несколько санкционных волн — их то ослабляли, то снова усиливали.

Две страны отреагировали на санкции расширением сотрудничества в ключевых областях, чтобы взаимно поддержать экономику.

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Вице-президент Iran Khodro Киануш Пурмоджиб добавил, что, хотя производитель надеется конкурировать на таких рынках, как Азербайджан, Оман и Ирак, «по объему, конечно, важнее всего Россия».

В этом году Iran Khodro планирует произвести 500 000 автомобилей, и цель компании — ежегодно экспортировать 100 000 из них, по сравнению с менее чем 20 000 в настоящее время.

Компания «Иран Ходро» в период с 2007 по 2009 год уже экспортировала автомобили в Россию, но поставки были прекращены из-за низкого спроса. Несколько раз производитель пытался вернуться на наш рынок, но каждый раз безуспешно.

Справка

Iran Khodro — крупнейшая иранская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Тегеране. Выпускает легковые автомобили под собственной маркой и лицензионные Peugeot. Также по лицензии Mercedes-Benz собирает грузовики и автобусы.

Фото: english.alaraby.co.uk; ТАСС/DPA