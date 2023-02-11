Китайцы попытались скопировать европейскую машину 60-летней давности

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Китайская компания Beijing Estek Technology подала патент на электромобиль с внешностью Mini первого поколения, 1959 года, в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая в мае 2022 года.
Причем они были уверены, что смогут использовать дизайн, так как патент действует 50 лет.
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Однако 26 июля того же года компания BMW (с 1994 года владеет брендом Mini) подала заявление о признании патента недействительным. И несколько дней назад оно было удовлетворено.
Этот дизайн китайцы применить не смогут. Придется, очевидно, либо сильно переделать внешность будущей машины, либо придумать свой, оригинальный дизайн с нуля.
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Источник: Auothome.com
Фото: insideevs.ru