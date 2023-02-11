Китайцы попытались скопировать европейскую машину 60-летней давности

Даже подали патент, но в итоге ничего не вышло.

Материалы по теме Управление машиной силой мысли — новый патент

Китайская компания Beijing Estek Technology подала патент на электромобиль с внешностью Mini первого поколения, 1959 года, в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая в мае 2022 года.

Причем они были уверены, что смогут использовать дизайн, так как патент действует 50 лет.

Однако 26 июля того же года компания BMW (с 1994 года владеет брендом Mini) подала заявление о признании патента недействительным. И несколько дней назад оно было удовлетворено.

Этот дизайн китайцы применить не смогут. Придется, очевидно, либо сильно переделать внешность будущей машины, либо придумать свой, оригинальный дизайн с нуля.

«За рулем» можно читать в Viber .

Источник: Auothome.com

Фото: insideevs.ru