Китайцы попытались скопировать европейскую машину 60-летней давности — журнал За рулем

Китайцы попытались скопировать европейскую машину 60-летней давности

Даже подали патент, но в итоге ничего не вышло.

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Китайская компания Beijing Estek Technology подала патент на электромобиль с внешностью Mini первого поколения, 1959 года, в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая в мае 2022 года.

Причем они были уверены, что смогут использовать дизайн, так как патент действует 50 лет.

Китайцы попытались скопировать европейскую машину 60-летней давности

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Однако 26 июля того же года компания BMW (с 1994 года владеет брендом Mini) подала заявление о признании патента недействительным. И несколько дней назад оно было удовлетворено.

Этот дизайн китайцы применить не смогут. Придется, очевидно, либо сильно переделать внешность будущей машины, либо придумать свой, оригинальный дизайн с нуля.

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Источник: Auothome.com

Фото: insideevs.ru

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